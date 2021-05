Fermezza, cartellini e personalità: la 37enne, primo arbitro donna a dirigere un match di Serie B, ha ricevuto a fine gara i complimenti di Reggina e Frosinone. E anche una maglia amaranto autografata come augurio per la sua carriera

Sorrisi e strette di mano prima del fischio d'inizio di Reggina-Frosinone. Poi decisioni ferme e motivate da parole precise, per guadagnarsi il giusto rispetto dai 22 giocatori in campo e dimostrare tutte le sue qualità. "Io le sto parlando con rispetto", l’espressione rivolta a Gori del Frosinone che al 33’ della gara del Granillo protestava per una punizione contro dopo un suo intervento falloso. Maria Marotta, il primo arbitro donna a dirigere un match di Serie B, ha dimostrato fermezza e talento nel condurre il match vinto per 4-0 dalla squadra di Grosso contro la Reggina al Granillo di Reggio Calabria. Mano ferma anche sui cartellini: il primo giallo per Marco Carraro al 17’ del primo tempo, poi sul taccuino finiscono anche Del Prato della Reggina e Gori sempre del Frosinone.