La squadra della laguna vince la doppia finale playoff e torna in Serie A a 19 anni di distanza dall'ultima volta. Tanti giocatori, allenatori e dirigenti celebri sono passati da Venezia e hanno lasciato un bel ricordo, in particolare a cavallo tra gli anni 2000, ma non solo. Ripercorriamo i volti più noti nella storia del club, in rigoroso ordine alfabetico

VENEZIA, BASTA L'1-1 PER LA SERIE A