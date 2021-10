Sette gol in sei partite di Serie B con la maglia del Pisa, un presente in Under 21 dove sarà uno dei protagonisti nel doppio impegno di qualificazione al prossimo Europeo contro Bosnia e Svezia e gli elogi pubblici del Ct delle Nazionale maggiore Roberto Mancini. Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, è uno dei giovani che maggiormente si sta mettendo in mostra in questo avvio di stagione: "Sono contentissimo del percorso che sto facendo e che il Ct Mancini abbia detto queste parole su di me. Cerco sempre di dare il massimo e di migliorarmi settimana dopo settimana", le sue parole in conferenza stampa. "Punti di riferimento? Ibrahimovic è uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, e c'è anche Haaland che mi piace molto a livello di fisicità, di progressione con la palla, fa gol, quindi è un attaccante completo", ha proseguito l’attaccante del Pisa. Che ha poi aggiunto: "Pur essendo alto due metri me la cavo anche con i piedi, però i miei punti di forza sono la fisicità ed il colpo di testa. Sono partito dai dilettanti per cercare di arrivare sempre più in alto, un percorso che mi ha aiutato a capire veramente le difficoltà prima di arrivare ai professionisti. Ho cercato nel mio piccolo di dare sempre il massimo prendendo spunto dai giocatori più bravi ed esperti".