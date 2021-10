Il Crotone cambia allenatore e si affida a Pasquale Marino per migliorare una classifica che vede i calabresi terzultimi con 7 punti dopo 10 giornate nel campionato di Serie B. La sconfitta casalinga per 2-0 contro il Benevento nel turno infrasettimanale ha convinto la proprietà rossoblù a comunicare l'esonero a Francesco Modesto e indirizzarsi sull'esperto allenatore originario di Marsala. Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha incontrato Marino nella serata di venerdì: accordo trovato in pochi minuti con successiva firma. Marino sarà presentato come allenatore del Crotone già nella giornata di sabato .

Il club: "Scelta dolorosa ma necessaria"

Questo il comunicato ufficiale diffuso dal Crotone per comunicaro l'esonero di Modesto e l'arrivo in panchina di Marino: "Il presidente e la società tutta, nel ringraziare l’allenatore – che fin dal primo giorno ha dimostrato attaccamento ai colori rossoblù e grande professionalità – intendono augurare il meglio a mister Modesto per il prosieguo della carriera. Al contempo - si legge - si comunica che la guida tecnica viene affidata a Pasquale Marino. Il tecnico di Marsala ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione successiva. Riteniamo mister Modesto un allenatore serio ed estremamente preparato - è il commento del presidente Gianni Vrenna - ma i risultati ci impongono una riflessione necessaria a dare una svolta immediata alla stagione. Siamo profondamente convinti che Marino ci darà l’esperienza e le competenze per invertire immediatamente la rotta".