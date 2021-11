Esports: Lega Serie B si impegna anche sul sociale

Centrale nel panorama sportivo virtuale italiano BeSports2021, il campionato di calcio virtuale di Serie B . Il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato a margine dell’evento: “Siamo impegnati in progetti che riscontrino un alto impatto sociale. Anche il mondo degli esports deve essere accompagnato da un comportamento virtuoso”. L’impatto sociale al fianco dell’espansione, un impegno concreto e fondamentale per il futuro. E’ stato creato un vero e proprio manifesto di responsabilità sociale, presentato all’Esports Summit.

Manifesto di responsabilità sociale per gli ESports

Le parole del presidente Balate sono arrivate all’interno della presentazione di un vero e proprio manifesto di responsabilità sociale illustrato nel panel “il valore sociale di BeSports2021” in collaborazione con WeArena, organizzatore di BeSports, e CMA-Creative Management Association. Gli approfondimenti hanno evidenziato tematiche importanti quali lo sviluppo di una cultura eSportiva in italia, l’avvicinamento e il rapporto dei giovani con le dinamiche digitali. La responsabilità sociale è alla base dell’organizzazione dell’evento digitale stesso. Formare, coinvolgere, competere, vision, responsabilità sociale. Attraverso questi cinque punti la Lega B intende si impegna a far crescere il suo ruolo nel movimento esports in Italia. “Stiamo pensando di sviluppare nuovi progetti in vista della prossima edizione di BeSports. Crediamo che la crescita dell’intero sistema Esport in Italia passi attraverso l’unione, il dialogo, l’incontro e il confronto” queste le parole di Francesco Monastero (Founder & CEO WeArena Entertainment S.p.a.).