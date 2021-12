Un focolaio Covid all’interno del gruppo squadra del Monza non permetterà di disputare la gara di campionato contro il Benevento, in programma domenica alle 18.30. Nel pomeriggio di sabato, infatti, è arrivata la decisione ufficiale della Lega Serie B. "Vista l’istanza presentata in data odierna dal Monza – si legge in una nota -; preso atto della comunicazione dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) Brianza, avente ad oggetto 'Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento', con la quale il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di Desio ha disposto per i biancorossi la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso Covid positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica prevista per il giorno 19/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 21/12/2021, ha disposto il rinvio della gara Benevento- Monza, programmata per domenica 19 dicembre, ad altra data".