Milano, Sala: “Mascherine in tutta la città? Se serve sì”

"Vediamo come va, se servisse lo possiamo fare. Sono in contatto con la Moratti e con Fontana sempre, faremo quello che ci diranno e lo faremo come sempre senza aspettare troppo e senza cullarci in troppi dubbi e pensieri". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha riposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine del brindisi di Natale, se l'obbligo di mascherine all'aperto potrà essere esteso a tutta la città e non solo in centro. "Consiglio a tutti di stare attenti a convegni, cene e festeggiamenti perché la mascherina la si toglie in questi casi e questo fa la differenza", ha aggiunto Sala.