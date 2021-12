Serie B, il calendario della 18^ giornata

Un turno di Serie B tutto da vivere come sempre sui canali Sky e in streaming su NOW. Tanti gli incontri di cartello di questa diciottesima giornata che inizia sabato con cinque incontri, quattro di questi alle ore 14. Si tratta di Ascoli-Cremonese, Como-Reggina, Cosenza contro la capolista Pisa e Crotone-Pordenone; alle 16.15 invece spazio a Frosinone-Spal. Domenica invece si disputano Alessandria-Parma e Brescia-Cittadella entrambe alle 14, mentre alle 16.15 va in scena lo spettacolo del derby umbro tra Perugia e Ternana; alle 18.30 la sfida tra Benevento e Monza, due delle formazioni più in forma del campionato. 18^ turno di campionato che si chiude lunedì con il posticipo serale tra Lecce e Vicenza.