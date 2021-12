Lecce, un positivo al Covid nel gruppo squadra

Ancora un caso di positività al Covid in Serie B, questa volta in casa Lecce. A comunicarlo è la stessa società salentina con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "L'U.S. Lecce comunica che, a seguito dei test molecolari effettuati sabato mattina, un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto è stato isolato dal gruppo", si legge nella nota. A scopo precauzionale, inoltre, la società giallorossa ha annullato la conferenza stampa dell’allenatore Baroni in programma questa mattina, nel corso della quale avrebbe presentato il prossimo impegno di campionato in programma lunedì sera contro il Vicenza al Via del Mare.