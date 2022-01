Parma, Buffon positivo al Covid: è in isolamento

Il Covid-19 ferma anche Gigi Buffon. Il 43enne portiere del Parma è infatti risultato positivo al tampone effettuato prima della ripresa degli allenamenti e adesso si trova in isolamento. A comunicarlo è la stessa società gialloblù con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra"