La Serie B si ferma in anticipo a causa della situazione epidemiologica attuale legata all’aumento dei casi Covid all’interno di diversi club. Al termine dell’assemblea di Lega straordinaria che si è tenuta quest’oggi è stato infatti deciso di rinviare la 19^ e la 20^ giornata di campionato, in programma il 26 e il 29 dicembre, rispettivamente al 15 e al 22 gennaio 2022. A motivare la decisione è il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ospite negli studi di Sky Sport: "Purtroppo abbiamo avuto un problema con la variante Omicron, o comunque con il virus, che ha colpito diverse società. Durante l’assemblea odierna ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma iniziale, con i due recuperi della 18^ giornata – Benevento-Monza e Lecce-Vicenza – che si giocheranno il 13 gennaio, poi proseguiremo recuperando le due giornate che abbiamo rinviato con due turni infrasettimanali più in avanti", le sue parole.