La capolista Pisa pareggia 0-0 sul campo della Spal. La squadra allenata da D'Angelo conserva 1 punto di vantaggio sul Brescia, che non va oltre l'1-1 con la Ternana. Vittorie per Alessandria, Ascoli e Monza. Pareggio anche tra Como e Crotone. Alle 16.15 Perugia-Pordenone in diretta su Sky Sport Calcio