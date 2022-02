La Cremonese di Pecchia vince 3-2 il derby contro i biancorossi di Stroppa grazie a un super Ciofani: due gol e un assist per il numero 9, che fa volare la sua squadra a 2 punti dal secondo posto che vale la promozione diretta. Pareggio, invece, tra Pordenone e Spal: al gol del neroverde Butic risponde Finotto per i biancocelesti, con i padroni di casa che a due minuti dal termine falliscono un calcio di rigore con Vokic

33' Gaetano (C), 46' Ciofani (C), 54' D'Alessandro (M), 64' Ciofani (C), 84' Ciurria (M)

Ciofani one man show allo "Zini" di Cremona: il capitano della Cremonese trascina la sua squadra a un successo chiave nel derby contro il Monza realizzando due gol e un assist. La squadra di Pecchia continua a sognare la promozione diretta, con un quarto posto in classifica a tre punti di distanza dalla capolista Lecce e due dal Pisa secondo. A sbloccare il match sono proprio i grigiorossi, con Gaetano che raccoglie una spizzata di testa di Ciofani e non sbaglia a tu per tu con Di Gregorio. Nella ripresa i grigiorossi partono forte e raddoppiano con il loro capitano, che su un filtrante di Gondo batte con un pallonetto il portiere avversario. La risposta del Monza non si fa attendere e al 54' D'Alessandro riapre con un tiro a giro dal limite dell'area. Ma appena 10 minuti più tardi Gondo crossa dalla destra e pesca la testa di Ciofani, che segna il 3-1. A sei minuti dalla fine arriva il gol del definitivo 3-2, con Ciurria che dopo un batti e ribatti nell'area della Cremonese la mette sotto l'incrocio della traversa di Carnesecchi.