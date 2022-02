Rottura a sorpresa tra l'allenatore e il presidente Cellino, che ha deciso per l'esonero nonostante il terzo posto e il record di vittorie in trasferta. Al posto di Inzaghi arriva Diego Lopez, alla sua terza esperienza sulla panchina del Brescia in due anni

Esonero a sorpresa in casa Brescia, con Massimo Cellino che ha deciso di interrompere il rapporto con Pippo Inzaghi. Un divorzio inaspettato, arrivato dopo lo 0-0 di Cosenza. Un risultato deludente, ma che permette al Brescia di restare comunque agganciato al treno per la Serie A. La classifica, infatti, dice che al momento la squadra biancazzurra è al terzo posto, a -1 dal Pisa secondo e da -2 dalla capolista Lecce. Inoltre, proprio in questa stagione, è stato ottenuto il record di vittorie in trasferta nella storia del club lombardo, ben 8. I numeri, quindi, erano dalla parte di Inzaghi, ma l'avventura di SuperPippo sulla panchina del Brescia si è comunque conclusa dopo 21 giornate. Il motivo? Evidentemente diversità di vedute su alcune questioni di natura tecnica con il presidente, che ha quindi deciso di dare una svolta.