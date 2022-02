Il Lecce capolista sbaglia un rigore (con Coda) nel finale a Como e non va in fuga. Le immediate inseguitrici non ne approfittano: il Pisa, che trova il gol del nuovo bomber Torregrossa su rigore pareggia contro l'Alessandria di Longo. Il Brescia non va oltre lo 0-0 a Cosenza (entrambe le squadre in 10 sin dalla prima parte di gara). Bene la Ternana che batte 2-0 la Reggina

CLASSIFICA SERIE B