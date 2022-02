Serie B, il programma della 24^ giornata

La Serie B torna in campo dopo il turno infrasettimanale: la capolista Cremonese in scena a Perugia, mentre il Monza ospita il Pisa. Il programma completo con i canali tv

Terzo turno in sette giorni per la Serie B che si prepara alla 24^ giornata di campionato. Ad aprire il programma saranno cinque match sabato alle ore 14, con i riflettori puntati su Monza-Pisa. La squadra di Giovanni Stroppa è reduce da due vittorie consecutive, mentre i toscani non vincono da cinque incontri di fila. Alle 16.15, invece, il Perugia ospita la capolista Cremonese. Al "Curi" si sfideranno le due formazioni più in forma del campionato: entrambe hanno vinto gli ultimi tre match disputati. Domenica, alle ore 15.30, gli altri quattro match: Brescia-Frosinone, Lecce-Crotone, Como-Cosenza e Cittadella-Benevento.