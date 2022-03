Millico, perla assoluta in Cosenza-Lecce

Serie B

Lecce e Brescia mancano il sorpasso in vetta al Pisa, che domani è atteso ad Ascoli. I pugliesi pareggiano a Cosenza dopo essere andati in vantaggio al 2' con il solito Coda che però manca il raddoppio sbagliando un rigore. Passo falso anche per Inzaghi, due volte rimontato dal Benevento. Successi per Crotone e Parma CLASSIFICA