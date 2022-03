Tutta la delusione dell'allenatore dopo la decisione di Cellino, arrivata nonostante la clausola anti-esonero presente nel contratto: "La comunicazione mi è arrivata via mail, nemmeno una telefonata mi è stata fatta. Sono amareggiato, lascio un gruppo splendido". Poi annuncia la battaglia legale: "Ci saranno riflessioni nelle sedi competenti" Condividi

Un addio doloroso, amarissimo. Tra il Brescia e Pippo Inzaghi questa volta però è davvero finita: un addio arrivato ufficialmente per volontà del presidente Cellino (nonostante la clausola anti-esonero presente nel contratto, che già lo aveva "salvato" a inizio febbraio), che ha richiamato Corini affidandogli la squadra attualmente quinta in classifica a -5 dalla vetta. Dopo la comunicazione dal parte del club lombardo, Inzaghi ha voluto salutare tutto il popolo bresciano con un messaggio su Instagram, non nascondendo però la delusione per quanto accaduto: "Nove mesi fa sono arrivato a Brescia carico di voglia di fare, di ritornare in una piazza calda per costruire qualcosa di bello in due anni di progetto; mi era stato chiesto un consolidamento della squadra in Serie B, con un sogno playoff, dal quale era nato l’impegno della società a non esonerarmi qualora la squadra fosse rimasta tra le prime otto, ad evidenziare che, se si fosse raggiunto quell’obiettivo, nulla avrebbe potuto togliermi il posto… Chi mi conosce sa che sono ambizioso, pertanto dentro di me il sogno dei playoff è diventato un obiettivo di partenza perché io sono fatto così, se non rendo e non faccio rendere al mille per mille divento pazzo… e cosi è stato! Sono stati mesi di costruzione e di duro lavoro, di conquiste e di inaspettati primi posti".

"Lascio un treno in corsa che non avrei mai voluto lasciare" leggi anche Brescia, Corini è il nuovo allenatore Inzaghi esterna tutta la sua delusione per il modo in cui si è conclusa la sua esperienza da allenatore del Brescia. "Tra me e la città è stato subito amore… calorosa, discreta e mai caotica mi ha accolto come una famiglia! A Brescia è nato mio figlio e qui staremo per un po’. Assieme all’enorme rammarico per questo esonero, comunicato con una fredda e-mail senza nemmeno una telefonata, lascio un gruppo splendido che mi sono sudato, lascio un treno in corsa che non avrei mai voluto lasciare, ma lascio soprattutto un pezzo di me dentro ad ognuno dei miei giocatori che spero si ricorderanno che il calcio si basa sul rispetto, sulla professionalità, sull’appartenenza e sull’amore verso questo sport", le sue parole. "Mi sarebbe piaciuto divertirmi ed arrivare fino in fondo a questo anno incredibile.. Ma si sa! Anche questo è il calcio, fatto di alti, di bassi e di colpi di scena. Dopo 30 anni nel calcio che conta continuo ancora a stupirmi ed io amo questo sport anche per questo!", si legge nel messaggio di Inzaghi.

