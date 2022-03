Solo 7 giornate al termine della stagione regolare di Serie B: le prime due voleranno direttamente in Serie A, il terzo posto per la promozione si giocherà ai playoff con la terza e quarta classificata qualificate di diritto alle semifinali. In ballo ci sono almeno 11 squadre, compresa la Reggina che attualmente è a -6 dall'ottavo posto, una distanza minore tra l'Ascoli e il Monza (rispettivamente 8° e 3°). Ecco il calendario fino al termine del campionato