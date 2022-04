Lecce promosso in Serie A se... Tutte le combinazioni

Il Lecce sogna il ritorno di Serie A, due anni dopo averla abbandonata. La squadra guidata da Marco Baroni è in testa alla classifica di Serie B , con quattro punti di vantaggio sul terzo posto, attualmente occupato dal Monza. A due giornate dalla fine del campionato, il Lecce potrebbe conquistare la promozione già sabato 30 aprile, in occasione della trasferta contro il Vicenza (fischio d'inizio ore 14, diretta Sky Sport).

Lecce in A con vittoria o pareggio: le combinazioni necessarie

Il Lecce, che guida la classifica con 68 punti, tornerebbe in Serie A sicuramente in caso di vittoria al Menti contro il Vicenza. Ma i giallorossi potrebbero centrare la promozione anche con un pareggio, ma solo se Monza, Pisa e Brescia non dovessero vincere le rispettive gare. Nell'ultima gara di campionato poi i giallorossi ospiteranno il Pordenone (già retrocesso in Lega Pro).