Serie B, il programma della 37^ giornata

Penultimo turno di campionato in Serie B: tutti in campo sabato alle ore 14 (tranne Reggina-Como alle 16.15). Riflettori puntati sulla lotta promozione visto che Lecce e Cremonese avranno la prima chance per approdare in Serie A. La guida tv della 37^ giornata con i canali e i telecronisti

La Serie B si prepara alla penultima giornata della regular season, tutta in programma sabato 30 aprile. Un turno importante nella lotta per la Serie A perché Lecce e Cremonese avranno il primo match point promozione. I salentini avranno il destino in mano perché vincendo in casa del Vicenza tornerebbero nella massima serie dopo due anni. La squadra di Fabio Pecchia, invece, deve conquistare i tre punti contro l'Ascoli e sperare in alcuni risultati favorevoli. Su tutti il pareggio tra Monza e Benevento, oltre alle sconfitte di Pisa (contro il Cosenza) e Brescia (contro il Cittadella). Riflettori puntati anche sul derby umbro Ternana-Perugia: i biancorossi, reduci da cinque risultati utili consecutivi, si giocano le residue chance per agganciare il treno dei playoff. Le partite si disputeranno tutte alle ore 14 tranne il posticipo Reggina-Como alle ore 16.15.