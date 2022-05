Playoff Serie B, il calendario delle semifinali

Quattro squadre per un solo posto in Serie A, i playoff di Serie B sono arrivati alle semifinali: il programma completo con date, orari e canali tv

La Serie B prosegue, i playoff sono entrati nella fase decisiva con quattro squadre che si giocheranno in pochi giorni l'ultimo posto rimasto per il prossimo campionato di Serie A. Il Benevento , nel turno preliminare, ha vinto ad Ascoli e si prepara a un doppio confronto con il Pisa , arrivato terzo al termine della regular season. Il Monza , invece, ha sprecato all'ultima giornata il match point della Serie A, perdendo a Perugia e ritrovandosi al quarto posto. La squadra di Stroppa affronterà in semifinale il Brescia , che nel turno preliminare ha eliminato proprio il Perugia ai tempi supplementari. Tutte le partite saranno in diretta sui canali Sky, di seguito il programma completo.

Il tabellone completo

Semifinali (andata)

Martedì 17 maggio

Benevento-Pisa, ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca di Daniele Barone, commento tecnico di Nando Orsi.

Mercoledì 18 maggio

Brescia-Monza, ore 19, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Dario Massara, commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Semifinali (ritorno)

Sabato 21 maggio

Pisa-Benevento, ore 18, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento tecnico di Nando Orsi.

Domenica 22 maggio

Monza-Brescia, ore 18, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Daniele Barone, commento tecnico di Lorenzo Minotti.

In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica.

Finale

Gara d'andata : giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30

Gara di ritorno: domenica 29 maggio 2022, ore 20.30

La squadra meglio posizionata al termine della regular season gioca la prima gara in trasferta. In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica. Nel caso in cui le due finaliste avessero terminato il campionato con gli stessi punti (accadrebbe con Pisa e Monza) e fosserò in parità al termine delle due gare, sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.