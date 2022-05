1/15

Sono due i verdetti che mancano per chiudere definitivamente la stagione di Serie B: c’è ancora un posto per salire in Serie A (e saranno in 6 squadre a contenderselo), ancora una retrocessione in C da determinare (con uno spareggio tra due squadre). Gli accoppiamenti di playoff e playout sono stati ufficializzati, con le gare che si giocheranno tutte in giorni diversi. Ecco tutto quello che c’è da sapere