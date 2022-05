Primo atto della finale dei playoff di Serie B. All'U-Power Stadium si affrontano Monza e Pisa che si sono battagliate durante la regular season per la promozione diretta in Serie A. Stroppa punta sulla coppia Ciurria e Mota Carvalho, D'Angelo schiera Lucca come partner di Puscas. Diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD