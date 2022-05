Stroppa: "Risultato importante, ma non è finita"

Serie B

Playoff e playout di B: la guida completa

La post season di Serie B è entrata nel vivo: dopo l'eliminazione di Ascoli e Perugia, i playoff per la promozione in A sono arrivati alle semifinali. Nei match di andata il Benevento ha battuto il Pisa, gol di Lapadula (specialista nei playoff, 5^ rete in 6 presenze totali), e il Monza ha superato in rimonta il Brescia in trasferta grazie alla doppietta di Gytkjaer. Vediamo chi resta in gioco, le date, gli orari e il regolamento: tutte le informazioni utili per seguire questo appassionante finale di stagione di B

Sono due i verdetti che mancano per chiudere definitivamente la stagione di Serie B: c’è ancora un posto per salire in Serie A (e saranno in 6 squadre a contenderselo), ancora una retrocessione in C da determinare (con uno spareggio tra due squadre). Riepiloghiamo gli accoppiamenti di playoff e playout, ricordando che le gare che si giocheranno tutte in giorni diversi. Ecco tutto quello che c’è da sapere

PLAYOFF (Lecce e Cremonese già promosse in A)



Le sei squadre in corsa con l’obiettivo di raggiungere in Serie A Lecce e Cremonese sono diventate cinque dopo l'eliminazione dell'Ascoli per mano del Benevento.



Riepiloghiamo le posizioni delle squadre che si sono classificate alle spalle di Lecce e Cremonese sognando l’accesso in A (ultimo posto disponibile)