A distanza di tre anni dal fallimento e dalla ripartenza dai dilettanti, i rosanero battono il Padova nella finale playoff e tornano in Serie B. Marcia da applausi della squadra di Baldini, trascinata dai 29 gol di bomber Brunori. Applausi per tutti dei tifosi siciliani, protagonisti della festa lunga una notte: scene di delirio nelle strade di Palermo, entusiasmo incontenibile per una città che torna a sognare in grande

HIGHLIGHTS PALERMO-PADOVA - LE SQUADRE DELLA SERIE B 2022/23