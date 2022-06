La carriera di Clotet

Per Clotet si tratterà della terza esperienza con il calcio italiano, dopo quella con il Brescia e l'esperienza della scorsa stagione con la SPAL, archiviata con l'esonero di inizio gennaio con la squadra al quindicesimo posto a 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Nato a Barcellona nel 1977, dopo una modesta carriera da calciatore Clotet - nome completo Josep Clotet Ruiz - ha iniziato presto ad allenare. Partito dal Cornellà, ha guidato diverse formazioni giovanili dell'Espanyol dal 2004 al 2010, con una parentesi al Figueres. Nel 2010 ha salutato la Spagna e ha iniziato a girare per l'Europa: due esperienze in Svezia, prima da vice al Malmö e poi da allenatore all'Halmstads, seguite nel 2012 dall'avventura in Norvegia, al Viking, club dal quale è stato esonerato. Nell'annata successiva ha fatto ritorno in Spagna, alla guida del Malaga B in Tercera Division. Nel 2013 si è trasferito in Inghilterra: prima è entrato a far parte dello staff dello Swansea in qualità di assistente. Nel febbraio 2014 è arrivato l'esonero di Micheal Laudrup, con la scelta da parte dello Swansea di affidare la panchina a Garry Monk, ex capitano dei gallesi: contestualmente Clotet è stato promosso nel ruolo di vice allenatore. Da lì, l'inizio di un binomio durato a lungo: con l'approdo di Monk al Leeds, nella stagione 2016/17 Clotet ha conosciuto Cellino, che nel 2021 lo aveva richiamato al Brescia. In carriera ha lavorato anche all'Oxford United (2017/18) e da primo allenatore con il Birmingham. Ora è pronto per il ritorno a Brescia.