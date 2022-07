Il portiere svela i piani per il futuro: "Sto pensando da tanti anni a quando smetterò, non sono sicuro al 100% che rimarrò in questo mondo. Magari sperimenterò altro"

Gigi Buffon si appresta a vivere la 28^ stagione da calciatore e non ha voglia di smettere: "Potrei ritirarmi a 55 anni - spiega il portiere del Parma in un evento con i tifosi nel ritiro di Pejo - Ho giocato dieci anni a Parma nella mia prima vita, poi vent'anni alla Juve, uno a Parigi e ora chiudo il cerchio di nuovo in Emilia. E non ho 100 anni". Buffon non smette di scherzare e giocare, ma ha le idee chiare quando appenderà gli scarpini (e i guanti) al chiodo: "Da dieci anni penso a quando smetterò, ma poi proseguo sempre - racconta - Ho fatto esperienze importanti che mi hanno permesso di conoscere il calcio, ma non sono sicuro al 100% che resterò in questo mondo. Magari sperimenterò altro".