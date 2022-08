Serie B, calendario e partite della 3^ giornata

Tutto pronto per la terza giornata del campionato di Serie B. Ad aprire il turno saranno i tre anticipi di sabato alle 20.45: il Palermo ospiterà l'Ascoli, il Cagliari dopo la prima vittoria in campionato farà visita alla Spal e il Modena cercherà i primi punti stagionali in casa contro la Ternana. Domenica sera altre sei gare, tra le quali spiccano Pisa-Genoa e Benevento-Frosinone. Derby veneto tra Cittadella e Venezia, il Perugia ospiterà il Bari così come la Reggina il Sudtirol, mentre il Cosenza scenderà in campo al Tardini di Parma. Lunedì alle 20:45 ultima partita della giornata con il posticipo tra Como e Brescia.