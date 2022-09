Serie B, i risultati della 5^ giornata LIVE

Gianluigi Buffon torna in campo dal 1' minuto: l'ex Juventus prende il posto di Chichizola in Parma-Ternana. Forte contro Lapadula in Benevento-Cagliari, mentre Fabio Grosso cambia in attacco e schiera Mulattieri dall'inizio al posto di Moro. Posticipato il calcio d'inizio di Modena-Brescia: la gara inizierà alle 15 a causa di alcuni problemi al Var