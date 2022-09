Serie B

La sosta di campionato porta a diversi cambiamenti sulle panchine di Serie B. Dopo aver comunicato l'esonero di Caserta, il Benevento ha ufficializzato l'approdo dell'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro, alla prima esperienza in Italia. Oggi primo allenamento. Cambio anche in casa Como: Giacomo Gattuso si ferma per problemi di salute, al suo posto ufficiale l'arrivo di Longo. Il Perugia esonera Castori e sceglie Baldini, D'Angelo torna a Pisa dopo l'esonero di Maran TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE B