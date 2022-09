Il nuovo allenatore del Benevento non è l’unico campione del mondo nel 2006 a sedere su una panchina nell’attuale Serie B: sfiderà la Reggina di Filippo Inzaghi e il Frosinone di Fabio Grosso. E non mancherà l’incrocio con il Parma dell’amico Buffon. Ma in questi anni sono stati tanti gli azzurri che hanno trionfato a Berlino che hanno poi giocato o allenato in Serie B