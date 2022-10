Serie B, il calendario e le partite della 8^ giornata

Torna il weekend, torna la Serie B con l'ottava giornata, da seguire come sempre in programmazione su Sky Sport o in streaming su Now. Il turno comincia stasera, venerdì 7 ottobre, e si concluderà domenica 9 ottobre. Si inizia con l'anticipo serale delle 20.30 tra Genoa e Cagliari, sfida tra due squadre provenienti da diverse stagioni in Serie A. Come al solito, oltre alle partite, ci sarà la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.

Serie B, il programma dell'8^giornata



VENERDÌ 7 OTTOBRE



Ore 20: 30 - Genoa-Cagliari, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Marina Presello

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 14 - Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Venezia-Bari, Sky Sport 252, telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Andrea Marinozzi

Brescia-Cittadella, Sky Sport 253, telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Daniele Barone

Ascoli-Modena, Sky Sport 254, telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Luca Boschetto

Ternana-Palermo, Sky Sport 255, telecronaca Riccardo Gentile, Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Pisa-Parma, Sky Sport 256, telecronaca Luca Mastrorilli, Diretta Gol Gaia Brunelli

Ore 16.15 - Reggina-Cosenza, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, telecronaca Antonio Nucera

Frosinone-Spal, Sky Sport 252, telecronaca Giovanni Rispoli

DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 16.15 - Sudtirol-Benevento, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, telecronaca Luca Boschetto