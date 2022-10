Nuovo scossone sulla panchina umbra. Dopo la sconfitta contro il Sudtirol, la terza in altrettante partite, Silvio Baldini ha deciso di dimettersi: "Questa squadra non è una famiglia, ci sono egoismi". Al suo posto dovrebbe tornare Castori, esonerato a settembre dopo sei partite. Domattina l'incontro tra tecnico e società per definire il ritorno

Seconde dimissioni stagionali per Silvio Baldini. Dopo aver abbandonato prima dell'inizio della stagione la panchina del Palermo, squadra che aveva riportato lo scorso anno in Serie B, il tecnico toscano lascia anche il Perugia. La decisione è stata annunciata dallo stesso Baldini dopo la sconfitta odierna contro il Sudtirol in casa per 2-1: "Lo avrei fatto anche se non avessimo perso, ci stavo già pensando. In questa squadra ci sono bravi ragazzi e buoni giocatori, ma non è una famiglia per tanti egoismi presenti. Dipendono da condizioni create nel tempo che non mi piacciono assolutamente".

Probabile il ritorno di Castori

A prendere il posto di Baldini sarà quasi sicuramente Fabrizio Castori, che sulla panchina del Perugia aveva iniziato la stagione prima di essere esonerato dopo 6 partite: 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta il suo bilancio. Castori domattina si incontrerà con la società per definire il suo ritorno. Con Baldini alla guida il Perugia ha perso tre partite su tre incontri giocati e la squadra umbra occupa ora l'ultimo posto in classifica con appena quattro punti.