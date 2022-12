L'allenatore tedesco è di nuovo a rischio dopo il ko interno contro il Cittadella, terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i rossoblù. La dirigenza è delusa e valuta il possibile cambio in panchina: in corsa Bjelica (già accostato al Genoa dopo il ko contro il Perugia) e Leonardo Semplici

È di nuovo a rischio la posizione di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa. I rossoblu hanno perso la seconda partita consecutiva, battuti 1-0 in casa dal Cittadella, e l'allenatore è a rischio esonero. Il Genoa, infatti, sta affrontando una piccola crisi di risultati: cinque partite senza vittorie (l'ultimo successo è datato 22 ottobre contro la Ternana) e tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Un rendimento al di sotto delle aspettative per una squadra che vuole tornare in Serie A. Per questo l'allenatore, confermato dopo il ko di Perugia nonostante le riflessioni del club, è di nuovo in bilico visto che serviva un cambio di inerzia che non è arrivato. La dirigenza è delusa e nel mirino ci sono le scelte tecniche, con alcuni giocatori impiegati fuori ruolo.