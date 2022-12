La 16^ giornata della Serie B prosegue alle 15.00 con 6 partite in contemporanea. Il big match è Reggina-Frosinone, seconda contro prima, imbattute rispettivamente da 5 e 7 turni. Tante le squadre in zona playoff: il Bari insegue la vittoria a Cittadella, il nuovo Genoa di Gilardino ospita il Sudtirol. Brescia in trasferta a Cosenza, attenzione a Modena-Venezia. Punti pesanti in coda tra Perugia e Spal. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol Serie B su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251