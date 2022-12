Alexsander Blessin non è più l'allenatore del Genoa. Dopo la sconfitta in casa con il Cittadella, la seconda consecutiva, la dirigenza rossoblu ha deciso di sollevare l'allenatore tedesco dal proprio incarico. Attualmente quinto in classifica, Blessin paga un rendimento negativo nelle ultime cinque partite (due pareggi e tre sconfitte). In mattinata l'allenatore tedesco è passato al campo per raccogliere le ultime cose dove ha incontrato anche una delegazione dei giocatori presenti al campo, nonostante l'allenamento fosse previsto per il pomeriggio.