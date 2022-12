E' finita l'avventura di Fabio Liverani alla guida del Cagliari. La sconfitta subita dai sardi domenica scorsa a Palermo ha portato alla decisione della società che non ha voluto aspettare l'ultima partita dell'anno in programma il prossimo 26 dicembre in casa contro il Cosenza. Liverani lascia il club al 14° posto in classifica con 22 punti, con un bilancio di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 18 partite. 4 i punti di distacco dalla zona playoff mentre sono tre le lunghezze di vantaggio dai playout. Per la sua sostituzione la società sarda che ha affidato la squadra a Roberto Muzzi, ha pensato all'ex Claudio Ranieri che sta vagliando in queste ore la possibilità di un ritorno in Sardegna