"Arnold e gli Scaldapanchina", un libro per ragazzi con la Ternana protagonista

La società rossoverde, insieme Osbourn, uno degli autori per ragazzi più noti, avvia un progetto sociale e per la lettura gratuito e innovativo. Il libro sarà distribuito gratuitamente. E - spera la Ternana - che presto sarà preso d’esempio da tutti.

Gli Scaldapanchina di Osbourne arrivano in Italia e saranno a disposizione della Ternana Calcio.

Non certo di Aurelio Andreazzoli e dei suoi ragazzi, che puntano quest’anno a coltivare il sogno della promozione in serie A, ma dei ragazzi ternani, che nei prossimi giorni potranno ricevere in maniera assolutamente gratuita questo libro/fumetto. Il primo appuntamento, al di là delle iniziative che verranno organizzate con le scuole, sarà l’11 febbraio, in occasione della partita contro il Parma.

"Arnold e gli Scaldapanchina: un cuore rossoverde" è chiaramente un libro per 'ragazzi' scritto dal bestseller internazionale Philip Osbourne ed illustrato da Roberta Procacci (una ternana) con i fumetti di Max Avo. Fa parte, idealmente, di quella collana di libri di Osbourne dedicati al calcio che hanno proprio come protagonisti un gruppo di ragazzi (gli Scaldapanchina, appunto) che devono darsi da fare per diventare protagonisti in campo, superando le proprie paure e le proprie difficoltà, avendo a che fare con le problematiche della loro età, la lotta bullismo per esempio. Ma non solo: nei libri si affrontano temi importanti come la discriminazione, la comunità, la collaborazione. Il tutto su uno sfondo comune, che ha un linguaggio internazionale: lo sport e i suoi valori.

Ora si aggiunge questo nuovo capitolo, colorato di rossoverde. Ed è una piccola grande novità: è la prima volta che una società sportiva di calcio professionistica crea una serie di storie illustrate per i più piccoli da regalare allo stadio. Il modo più efficace per coinvolgere i piccoli tifosi per veicolari i valori del club. Peraltro in maniera assolutamente gratuita.

Dario Gulli, il direttore creativo dell’iniziativa, ha dichiarato: "Questo è il primo progetto a livello mondiale dove la cultura sposa lo sport: nessuna società sportiva di calcio professionistica aveva mai deciso di creare delle storie letterarie illustrate per i più piccoli ambientate nel mondo dello sport e regalare i libri allo stadio. Aver coinvolto un autore di bestseller internazionali per sponsorizzare i valori della Ternana Calcio rende onore ad un società che vuole avvicinare lo sport alla cultura e viceversa". Gli fa eco il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi: "Siamo molto felici di fungere da apripista di un progetto che, siamo certi, varcherà i confini non solo della nostra Regione ma anche dell’intera Nazione. Il connubio tra sport e cultura è alla base della nostra missione aziendale, ed il fatto che questo fumetto sia rivolto soprattutto ai più piccoli ci rende particolarmente orgogliosi".

E allora non resta che tuffarsi nelle avventure di Arnold, con il suo ciuffo e la sciarpa rossoverde al collo. Pronto a prodigarsi per… anzi no, non ve lo diciamo. Avrete modo di scoprirlo da soli. Ve lo dirà lo stesso Arnold che coinvolgerà gli Scaldapanchina, stavolta in rossoverde, in un’avventura tutta da leggere.