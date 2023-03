Dopo gli anticipi Pisa-Palermo e Reggina-Parma, il programma della 28^ giornata di Serie B entra nel vivo con sette partite in contemporanea, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La capolista Frosinone ospita il Venezia, impegni esterni per Bari e Cagliari contro Ascoli e Brescia. I risultati aggiornati in diretta con marcatori e tabellini