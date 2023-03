Serie B, Perugia-Reggina si recupera il 5 aprile

La sfida di sabato scorso, rinviata per i controlli di sicurezza del Curi dopo il terremoto, si recupera mercoledì 5 aprile. Anticipata a sabato 1 aprile la gara (inizialmente programmata per domenica 2) tra Perugia e Frosinone

La Lega Serie B ha comunicato la data in cui verrà recuperata la gara tra Perugia e Reggina, valida per la decima giornata e in programma sabato scorso ma poi rimandata per consentire i controlli di sicurezza allo stadio Curi dopo il terremoto: si giocherà mercoledì 5 aprile alle ore 20.15. Contestualmente, sentite le società coinvolte, la Lega ha anticipato di un giorno la sfida della 12esima giornata di ritorno, che vede sempre coinvolti gli umbri: Perugia-Frosinone, inizialmente in programma domenica 2 aprile, si giocherà sabato 1 aprile, sempre alle ore 16.15.