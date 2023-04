Benevento, Agostinelli sarà il nuovo allenatore

Agostinelli è il quarto allenatore del Benevento in questa stagione . La squadra aveva iniziato con Caserta, esonerato a settembre, poi era stata affidata a Fabio Cannavaro, a sua volta sollevato dall'incarico a febbraio. Nemmeno Stellone non è riuscito a risollevare il Benevento, ora ultimo in classifica, e si è dimesso dopo la sconfitta casalinga nello scontro diretto contro la Spal.

Agostinelli di nuovo in Italia

L'ultima esperienza di Agostinelli su una panchina italiana risale al 2013, in B con il Varese. Nel suo curriculum anche Piacenza (in A, nel 2002-2003), Napoli (per 13 giornate, nella stagione dopo, in B), Crotone, Triestina, Salernitana e Portogruaro. Nel 2015 aveva iniziato le sue esperienze all'estero, in Albania, Congo e infine a Malta, al Gudja, club che in questa stagione ha portato alla salvezza quando mancano due partite alla fine del campionato.