Calciomercato

Sampdoria, dal mercato degli svincolati arriva Kasami: per lui contratto di un anno. Brescia, dalla Lazio ecco Fares. La Feralpisalò prende Camporese, contratto fino al 2025. Bari protagonista dell'ultimo giorno di mercato con quattro acquisti, tra cui Acampora e Aramu. Il Palermo chiude con Coulibaly dalla Salernitana e Peda dalla Spal (resterà in prestito in Emilia), mentre Vignato si trasferisce al Pisa. Tutti gli acquisti ufficiali in B in questa gallery LE OPERAZIONI UFFICIALI IN SERIE A