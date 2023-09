Turno infrasettimanale anche per la Serie B, il secondo di questo campionato. Aprono le danze Cosenza-Cremonese e Lecco-Feralpisalò alle 18:15. Le due neopromosse cercano ancora la prima vittoria stagionale. In serata, alle 20:30, occhi puntati sullo scontro diretto Venezia-Palermo e sull'interessante sfida tra Modena e Sudtirol. Lo Spezia cerca di porre fine alla sua crisi contro il Brescia. Tutte le gare sono in diretta su Sky Sport e in streaming su Now

