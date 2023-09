la classifica

Dopo la vittoria sul Bari nel turno infrasettimanale, Il Parma allunga in testa alla classifica di B. Gialloblù a +4 dal Palermo, agganciato dal Como che ha battuto la Sampdoria: entrambe le squadre hanno una gara in meno rispetto alla capolista, mentre i blucerchiati restano in zona playout. Sudtirol e Modena ancora imbattute, così come il Brescia, mentre sale in zona playoff la Cremonese. Primo successo per la Feralpisalò che lascia il Lecco all'ultimo posto. La classifica aggiornata della Serie B