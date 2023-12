Giornata da incubo per Filippo Pittarello: il giocatore del Cittadella ha infatti sbagliato due calci di rigore in appena un minuto contro l'Ascoli. Dopo il miracolo di Viviano, il Var (intervenuto per invasione in area da parte dei bianconeri) ha dato una seconda opportunità all'attaccante, chiamato a ripetere l'esecuzione: questa volta il penalty è finito sulla traversa. Guarda il video

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA SERIE B