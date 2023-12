Serie B, 10 partite LIVE su Sky dalle 12.30

Serie B

Con la vittoria per 3-1 sulla Ternana, il Parma capolista scappa a +4 sul Venezia, fermato 2-2 in casa dal Lecco. Subito dietro seguono, tutte a quota 32, Cremonese (vittoria per 4-0 contro il Modena), Cittadella (4-1 sullo Spezia) e Como, uscente dal pareggio per 3-3 contro il Palermo. Il Brescia rimonta a Catanzaro e si porta a ridosso della zona playoff. In coda Pisa e Reggiana si allontanano dalla zona calda. Ecco la classifica aggiornata di Serie B SERIE B, 19^ GIORNATA LIVE