Serie B LIVE, Parma-Venezia 1-1. Gol di Pohjanpalo

Cinque partite di Serie B, in campo alle 14, per la ventitreesima giornata di campionato. Il turno (che si è aperto con la vittoria del Palermo sul Bari) si chiude domenica con il posticipo Ascoli-Sudtirol. Le gare sono in diretta su Sky Sport, "Diretta gol" e in streaming su NOW

