A due giornate dal termine del campionato, la Serie B ha emesso il primo verdetto sulla promozione diretta: il Parma torna in Serie A. Al Como basta un successo nelle ultime due gare per festeggiare. Venezia, Cremonese e Catanzaro certe di un posto ai playoff. Quasi fatta per il Palermo. In ballo Brescia e Samp. In basso, il Bari spera ancora, la FeralpiSalò con un piede in C. Lecco già retrocesso