Samp, accordo firmato tra Ferrero e Manfredi

L’intesa era stata trovata già nei mesi scorsi, a mancare e a slittare fino alla giornata di oggi -a causa delle ulteriori richieste della vecchia proprietà- era stata invece la firma sull’accordo tombale tra la nuova proprietà della Sampdoria e l’ex patron Massimo Ferrero e il trustee Gianluca Vidal. Firma arrivata questa mattina, con il presidente Manfredi, l’ex patron Massimo Ferrero e il Trustee Gianluca Vidal che hanno siglato l’accordo a sancire definitivamente l'acquisizione del club da parte di Gestio Capital, attraverso la società veicolo Blucerchiati. Dopo due ore di consiglio davanti al giudice del Tribunale delle Imprese Daniela Marconi, le parti in causa hanno messo la firma sull’accordo tombale (a far decadere tutte le richieste da una parte e dall’altra) che di fatto segna un definitivo punto di rottura col passato. Decisivo nel raggiungimento dell’accordo firmato oggi il ruolo del Giudice Marconi e dell'avvocato di Dla Piper Francesco De Gennaro, al lavoro in queste settimane per trovare un’intesa che ad un certo punto sembrava poter essere messa in discussione, e che invece è riuscito a trovare le condizioni finali che soddisfassero tutte le parti in causa, arrivando così alla firma di oggi. Assorbita dalla Gestione Capital, da oggi proprietaria del 99,6% delle azioni della Sampdoria, la residua quota di azioni detenute da Holding Max della famiglia Ferrero (circa il 21% del capitale sociale) e Sampdoria da oggi definitivamente libera dal suo recente passato.